مفاجأة.. مدرب مصري يدرب منتخب غانا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

بات مدرب المنتخب الأهلي والمنتخب المصري السابق حسام البدري مرشحاً لتولي تدريب منتخب غانا خلفاً للصربي ميلوفان رايفايتش الذي فشل في تحقيق آمال الجماهير الغانية بعدما ودع مع "النجوم السوداء" بطولة أمم أفريقيا من الدور الأول.

وذكرت تقارير صحافية مصرية نقلاً عن موقع "442gh" الغاني بأن حسام البدري -الذي أقيل في سبتمبر الماضي من تدريب منتخب مصر لتولي البرتغالي كارلوس كيروش المهمة عوضاً عنه- مرشح بقوة للعودة إلى الأضواء الإفريقية وقيادة منتخب غانا في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى نهائيات "قطر 2022" عندما تلاقي نيجيريا ذهاباً وإياباً في مارس المقبل.

وأوضح الموقع أن الاتحاد الغاني يدرس جدياً تسليم حسام البدري زمام الأمور في المنتخب وسيتخذ القرار رسمياً في اجتماعه قريباً.

وتعتبر الكرة الغانية قريبة من الأداء المصري في التعاطي مع كرة القدم فنياً وتمتلك البلاد وفرة في اللاعبين المهاريين الذين صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية يتقدمهم مايكل إيسيان وصامويل كوفور وعبيدي بيليه وآسامواه جيان وآخرون.

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