معلومة صادمة عن مباراة مصر مع ساحل العاج في أمم أفريقيا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يقف التاريخ في صف المنتخب المصري خلال المواجهات المباشرة التي جمعته تاريخياً مع ساحل العاج قبل لقاء المنتخبين، الأربعاء (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

التقت مصر مع ساحل العاج 22 مرة، فازت خلالها في 10 مباريات وخسرت ستة، وتعادلا في مثلها، فيما تمثلت المعلومة الصادمة بأن منتخب مصر لم يسبق له الخسارة أمام "الأفيال" في بطولة أمم إفريقيا خلال المباريات الـ10 التي جمعتهما (فازت مصر في سبعة وتعادلا مرتين).

وكانت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين قد أقيمت في عام 2008 بالدور نصف النهائي، وتمكن خلالها "الفراعنة" من الفوز 4-1 وتوجوا باللقب لاحقاً بالتغلب على غانا في المباراة النهائية، على الرغم من امتلاك المنتخب العاجي نجوماً لامعين بقيمة ديديه دروغبا ويايا توريه وجيرفينيو وغيرهم من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

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