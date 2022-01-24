برشلونة يتعذب مجدداً أمام منافس متواضع.. السعادة وصلت أخيراً (صور)

المصدر: مدريد-رويترز.



منح هدف متأخر من فرينكي دي يونج الفوز لبرشلونة 1-صفر على ملعب ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد ليحصد ثلاث نقاط لرجال المدرب تشابي هرنانديز في يوم اخر من المعاناة أمام منافسين متواضعين.

وأهدر ألافيس عدة فرص قبل أن يسجل برشلونة هدفه في الدقيقة 87 عندما تابع دي يونج تمريرة عرضية من فيران توريس في المرمى من مدى قريب.

وقفز برشلونة، الذي خرج بالفعل من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، للمركز الخامس في الترتيب برصيد 35 نقطة من 21 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر وله مباراة مؤجلة، ويتأخر بنقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وقال دي يونج للصحفيين "كان الانتصار مهما حقا بسبب وضعنا في الدوري والموسم الصعب الذي نمر به، لكن لا يزال الكثير من الأشياء يجب العمل عليها وتطويرها".

وكانت مباراة باهتة ومتواضعة في استاد منديزوروزا حيث اشتكى اللاعبون من تجمد الملعب.

وحاول برشلونة تغيير الأوضاع بعد الاستراحة بالدفع بلاعب الوسط نيكو البالغ عمره 20 عاما، بينما تصدى الحارس فرناندو باتشيكو بقدمه اليسرى ببراعة لتسديدة جيرار بيكي من مدى قريب.

واقترب جوسيلو لاعب ألافيس من هز الشباك بضربة رأس قوية لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى مارك-أندريه تير شتيجن.

ومنحت اخر محاولات دي يونج في اللحظات الأخيرة الفوز لبرشلونة.

وظل ألافيس في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة من 22 مباراة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

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