منتخب جزر القمر يواجه نظيره الكاميروني بدون حارس مرمى في أمم إفريقيا

المصدر: وكالات

تأكد أن يحرس مرمى منتخب جزر القمر في مباراته أمام منتخب الكاميرون بدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها غدا الاثنين، لاعب وليس حارس مرمى.

وبعد الوصول للأدوار الاقصائية من خلال الفوز على غانا 3 / 2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، أعلن منتخب جزر القمر أمس السبت وجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا.

ومن بين المصابين بالفيروس المدرب أمير عبدو، والحارسان مؤيد أوسيني وعلي أحمدا، الذي حل كبديل لسليم بن بوانا في الشوط الأول من مباراة غانا.

ومع غياب الحراس الثلاثة عن مواجهة الاثنين أمام الكاميرون، أكد جان دانيال بادوفاني المدرب المساعد أن منتخب جزر القمر سيواجه منتخب الكاميرون، أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة، وفي حراسة المرمى سيتواجد أحد اللاعبين.

وقال بادوفاني :" بالفعل اخترنا لاعبا ليبدأ كحارس مرمى. إنه لاعب أظهر في التدريبات أن بإمكانه اللعب كحارس مرمى".

ولدى منتخب جزر القمر 12 لاعبا فقط متاحين للمباراة. وتنص لوائح البطولة على أن في حال عدم جود حارس مرمى لدى أحد المنتخبات ولكن لديه 11 لاعبا جاهزا، فإنه سيتم الاعتماد على أحد اللاعبين في حراسة المرمى.

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