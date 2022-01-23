لاعب مصري وحيد في قائمة أغلى 5 نجوم بمباراة كوت ديفوار

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تربع نجم المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، على قائمة أغلى اللاعبين في المباراة المرتقبة التي ستجمع مصر مع كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في كأس أمم إفريقيا بقيمة تسويقية وصلت الي 100 مليون يورو .

وجاء في المركز الثاني لاعب منتخب كوت ديفوار وميلان الايطالي فرانك كيسي بقيمة وصلت الي 48 مليون يورو .

وفي المركز الثالث حل لاعب كوت ديفوار وفريق ويلفريد زاها بقيمة 40 مليون يورو .

ويأتي نيكولا بيبي نجم ارسنال والمنتخب الإيفواري في المركز الرابع بـ 30 مليون يورو .

وفي المركز الخامس حل سيباستيان هالير نجم اياكس امستردام والمنتخب الإيفواري بقيمة 30 مليون يورو.

ويلتقى منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 عقب الفوز على غينيا بيساو والسودان والخسارة أمام نيجيريا في دور المجموعات.

فيما نجح منتخب كوت ديفوار فى تحقيق انتصار على حساب الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون في دور المجموعات.

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