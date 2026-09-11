«روكس» تبدأ إنتاج مركبات «روكس أدماس» في أبوظبي

استكملت شركة «روكس» إنشاء مركزها المتقدم للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز «روكس أدماس» من خط الإنتاج حاملة علامة «صُنع في الإمارات»، وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين «روكس» ومكتب أبوظبي للاستثمار، ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»، كما يسهم في تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسن جاسم النويس، إن بدء إنتاج مركبات «روكس أدماس» في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات الوطنية، مثل «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030، وستحمل جميع المركبات علامة «صنع في الإمارات».

وقال الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد علي الكمالي: «يعكس قرار شركة روكس توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي».

ويقع المصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ويتيح تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس»، جارفيس يان: «يمثل افتتاح مركز التصنيع الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة روكس، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز إسهام الشركة في دعم الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات».

وكشفت «روكس» عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، وسيحتضن المختبر أعمال تطوير منصة «روكس إيجنت» للذكاء الاصطناعي، بينما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية.

وتعتزم «روكس» الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي، خلال مارس 2027، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة الإماراتية.

وتعمل «روكس» على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع، ضمن منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار «روكس أدماس أبوظبي» هذا التوجه من خلال التعاون مع «لجنة التصميم - أبوظبي»، وشركة «الخزنة للجلود»، لتطوير تصميم مستوحى من «الخوص»، الحِرفة الإماراتية التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل.

كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من «غراند تور»، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز «أدماس» المصنع في أبوظبي في جولة عبر إفريقيا تشمل نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، وليبيريا وسيراليون وغينيا، وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب.