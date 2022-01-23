الأهلي يلاعب الزمالك بورقة أشرف بن شرقي.. والخطيب يحسم قراره

المصدر: دبي- سيد مصطفى

كشفت تقارير إعلامية في مصر، عن إن إدارة الأهلي عقدت اجتماعا مع لاعب الزمالك المغربي، أشرف بن شرقي، للاتفاق على تفاصيل انتقاله للقلعة الحمراء اعتباراً من الموسم المقبل، وعقب انتهاء عقده مع الزمالك في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن إدارة الأهلي عرضت على بن شرقي عقدا بقيمة 1.5 مليون دولار في الموسم، في حين يُطالب اللاعب بمليوني دولار للتوقيع.

وأشارت إلى أن مدير التعاقدات، أمير توفيق عرض مطالب اللاعب المغربي على رئيس النادي الأهل، محمود الخطيب، الا أن المفاجأة كانت في رفض الأخير إتمام التعاقد مع اللاعب لعدم الدخول في أي صدامات مع الزمالك وجماهيره.

وشددت التقارير أيضا على أن الخطيب طالب بالاستمرار في المفاوضات مع بن شرقي للضغط على إدارة الزمالك الحالية برئاسة مرتضي منصور، والانسحاب من المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

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