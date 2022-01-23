27 لاعبا في قائمة العراق استعدادا لمباراتي إيران ولبنان

المصدر: وكالات

أعلنَ المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم،المونتينيغري جيليكو بيتروفتش اليوم تشكيلة منتخب أسود الرافدين استعدادًا لمباراتي ايران ولبنان ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر والتي ضمت 27 لاعبًا. ويلتقي المنتخب العراقي مضيفه ونظيره الايراني في العاصمة طهران في السابع والعشرين من يناير الجاري قبل أن يواجه منتخب لبنان على ملعب صيدا البلدي في الاول من فبراير المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى خلف ايران المتصدرة (16 نقطة) وكوريا الجنوبية (14) والإمارات الثالثة (6) ولبنان الرابع (5) ويتقدم على سوريا السادسة والاخيرة (نقطتين).

تشكيلة العراق:

حراسة المرمى: فهد طالب وعلي ياسين وحسن احمد.

خط الدفاع: أحمد ابراهيم وعلي فائز (القادسية الكويتي) وأمجد عطوان (الشمال القطري) وفرانس بطرس (هوبر الدانماركي) وأحمد ابراهيم ومهند جعاز (لينشوبينغ السويدي) ومصطفى ناظم (النجمة البحريني) وسعد عبد الامير وحسن رائد ومناف يونس.

الوسط: أحمد فرحان وحسين علي كريم وحسين علي (الصفاقسي التونسي) وحسين جبار وأمجد عطوان (الشمال القطري) وبشار رسن (قطر القطري) وأمير العماري (هالمستاد السويدي) ومحمد علي عبود وياسر قاسم وشيركو كريم

الهجوم: علي الحمادي (سوانزي ستي) وزيدان اقبال (مانشستر يونايتد) وأيمن حسين (أم صلال القطري) وعلاء عباس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news