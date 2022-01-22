معلومة لن تصدقها عن الجزائر قبل مواجهة الكاميرون بتصفيات كأس العالم!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وصلت نتيجة قرعة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" كالصاعقة على جماهير الجزائر بعدما أوقعت "الخضر" في مواجهة صعبة جداً مع الكاميرون المرشحة فوق العادة للفوز بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها حالياً على أرضها فيما غادر منتخب الجزائر من الباب الضيق بوداعه من دور المجموعات بنقطة واحدة وخسارتين وتسجيله هدف واحد فقط!.

ولا تحتفظ الجزائر بذكريات جيدة مع الكاميرون إذ لم يسبق لمنتخب محاربي الصحراء أن فاز أو تأهّل على حساب منافسه الكاميروني، في مباراة رسمية.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية بأن منتخب بلادها فاز على "الأسود غير الروضة"” مرّة واحدة وبِرباعية نظيفة، لكن في مباراة تندرج ضمن إطار دورة دولية ودّية لُعبت في الغابون في نوفمبر 1995.

وفي المواجهات الرّسمية، نافس المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني سبع مرّات، بينها خمس مناسبات خاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا، ومقابلتين في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018، وانتهت بِفوز أو تأهل الكاميرون خمس مرّات، وتعادل المنتخبين في مناسبتين.

وفي آخر مواجهتين بين المنتخبين ضمن تصفيات مونديال 2018، وفي دور المجموعات، فقد تعادلا في الجزائر (1-1)، وخسر الجزائري في ياوندي (صفر-2).

وبالمجمل تقابل المنتخبين الجزائري والكاميروني تسع مرّات ودّيا ورسميا، وفاز "الخضر" بِمباراة واحدة فقط، وتعادلوا مرّتَين.

وسبق للكاميرون أن شاركت سبع مرّات في نهائيات المونديال، أفضلها بلوغ ربع نهائي نسخة إيطاليا 1990، وأحرزت كأس أمم إفريقيا في أربع مناسبات، آخرها في طبعة الغابون 2017.

وتحتل الكاميرون الترتيب الـ 50 عالميا ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”، مقابل المركز العالمي الـ 29 للمنتخب الوطني الجزائري.

وسيلتقي المنتخبين الجزائري والكاميروني أواخر مارس المقبل في ذهاب تصفيات المونديال.

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