رفع الحظر الدولي عن 22 من رياضيي ألعاب القوى الروسية

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن بطلة العالم في الوثب العالي ماريا لاسيتسكيني تتصدر قائمة من 22 رياضيا روسيا تمت الموافقة عليهم للمشاركة كرياضيين محايدين في الفعاليات الدولية خلال عام 2022. وذكر الاتحاد الدولي اليوم أن 22 رياضيا استوفوا المعايير المؤهلة التي وضعها مجلس مراجعة المنشطات التابع للاتحاد الدولي.

وفازت لاسيتسكيني ببطولة العالم ثلاث مرات، وبالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

ومن بين الأسماء التي ضمتها القائمة أنجيليكا سيدوروفا، بطلة العالم في القفز بالزانة والفائزة بالميدالية الفضية في الأولمبياد.

يذكر أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى موقوف منذ عام 2015 فيما يتعلق بتناول المنشطات ويمكن للرياضيين التابعين له أن يشاركوا في المنافسات كمستقلين.

وبالإضافة إلى هذا، تم تقييد عدد الرياضيين الروس الذين سيشاركون في ست فعاليات كبرى في ألعاب القوى هذا العام إلى 20. وتتضمن الأحداث بطولة العالم داخل الصالات في بلجراد، وبطولة العالم في يوجين وبطولة أوروبا في ميونخ.

ولا يسمح لروسيا بخوض المنافسات كدولة في الفعاليات الكبرى- على خلفية العقوبات المفروضة عليها بسبب المنشطات- بما في ذلك دورة الألعاب الشتوية في كين الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news