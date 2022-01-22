تعرف إلى طريقة إجراء قرعة إفريقيا لكأس العالم

المصدر: دبي- سيد مصطفى

تترقب الجماهير العربية في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر عند السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن القارة الافريقية.

وصنف الاتحاد الافريقي المنتخبات العشرة التي تأهلت إلى تلك المرحلة إلى مستويين وفق التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، إذ يضم المستوى الأول، المغرب - تونس - الجزائر – نيجيريا- السنغال، في حين يضم المستوى الثاني: مصر - الكاميرون - غانا -مالي -الكونغو الديمقراطية.

وتبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022.

وستقام مباريات الذهاب في شهر مارس على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني، فيما تستقبل المنتخبات صاحبة التصنيف الأول مباريات العودة التي تقام في مايو.

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