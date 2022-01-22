جوهرة ليفربول "ميسي البولندي" مستعد لاشعال النار في العالم .. سجل 133 هدفا في 88 مباراة (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كشف صحيفة "ميرور" البريطانية ان نادي ليفربول الانجليزي يضم موهبة فريدة من نوعها سيتم الكشف عنها قريبا، لاشعال النار في العالم على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ان اللاعب الملقب ب"ميسي البولندي" هو بمثابة الوريث الشرعي للموهبة الارجنتينية الخارقة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان حاليا وبرشلونة سابقا في حال قرر الاخير اعتزال كرة القدم.

واكدت الصحيفة أن اللاعب البولندي ماتيوز موسيالوفسكي (18 عامًا) ضمن مجموعة من المواهب التي يضمها النادي في صفوفه حاليا وسيتم الكشف عنه لاحقا خصوصا أن المدرب الالماني يورغن كلوب معجب به كثيرا ويتوقع له مستقبلا باهرا، وأن بامكان ماتيوز اللعب في احد المراكز الثلاث لخط الهجوم.

وقال كلوب إن هذا اللاعب من النوع الدقيق ولديه من التنوع الذي يحب الألمان رؤيته في المهاجمين، وأن استدعاؤه للفريق الأول في تفكير المدرب.

Mateusz Musialowski with an unbelievable goal for #LFCU18s at the weekend 👏👏 pic.twitter.com/EGCShBgQ9l — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2021

واكد كلوب أنه موهبة الأجيال وأنه من دواعي سرور دولة بولندا أن يتطور هذا اللاعب في نادٍ مثل ليفربول، وقال أنه "ما جذب الانتباه هو قدرته المثيرة على المراوغة وموهبته في أخذها حول لاعبين أو ثلاثة لاعبين بسهولة بالغة".

وسجل "جوهرة ليفربول المخفية 133 هدفا في 88 مباراة خاضها في بولندا قبل انتقاله الى ليفربول.

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