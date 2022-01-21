"كلاسيكو إيطاليا" ميلان عينه على الصدارة ويوفنتوس يخشى انتكاسة جديدة

المصدر: وكالات

تتجه أنظار عشاق الكرة الايطالية الى الدربي المنتظر بين ميلان وضيفه يوفنتوس الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسط سباق محموم على لقب "سيري أ". وجانب الحظ انتر حامل اللقب ومتصدر الترتيب بعد تعادله أمام اتالانتا سلباً في المرحلة السابقة، عقب خسارة مثيرة للجدل لمطارده المباشر جاره ميلان أمام سبيتسيا 1-2 بهدف قاتل للغاني إيمانويل جياسي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وحافظ "نيراتسوري" على الصدارة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة مقابل 48 لميلان من 22، فيما يحتل نابولي المركز الثالث متأخراً بفارق 4 نقاط. وحرم حكم اللقاء ميلان من هدف البرازيلي جونيور مسياس في الوقت بدل الضائع بعدما لم يمنحه افضلية اثر احتساب خطأ في منتصف الملعب، قبل أن يخطف الضيف النقاط الثلاث.

خطأ واعتذار

واعتذر حكم المباراة ماركو سيرا ورابطة الحكام الإيطالية عن الخطأ لكنّ الخسارة كانت مكلفة لـ"روسونيري" حسابيًا إذ حرمته من الصدارة. وتدرك أندية إنتر وميلان ونابولي انّ اي دعسة ناقصة من الآن وصاعدًا ستكون مكلفة، في ظل سباق محتدم على اللقب قد تنضم اليه فرق أخرى في أي لحظة.

ويملك يوفنتوس صاحب المركز الخامس مع 41 نقطة وبقياده المدرب العائد ماسيميليانو أليغري، فرصة الاقتراب من المراكز الاربعة الاوائل، في مواجهة لطالما حبست الانفاس بين كبيري ايطاليا. ويعد ميلان ويوفنتوس من أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري عبر التاريخ، إذ فاز الاوّل 18 مرة، مقابل 36 للثاني.

ويعيش فريق "السيدة العجوز" فترة انتعاش بعد بداية كارثية، حيث خسر مرة واحدة في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات كانت امام انتر في نهائي الكأس السوبر المحلية، فيما تعود آخر خسارة له في الدوري الايطالي أمام اتالانتا صفر-1 في 27 نوفمبر، ليحقق من بعدها ثمانية انتصارات متتالية في "سيري أ".

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