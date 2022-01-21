اتهام خطير لمحمد صلاح في منتخب مصر قبل معركة "الأفيال"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض المصري محمد صلاح إلى الانتقادات من جماهير ومحللين مصريين بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الفراعنة" في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون، وتسجيله هدف واحد من ثلاث مباريات خاضها منتخب مصر في البطولة القارية، في وقت يظهر مع ناديه ليفربول بصورة مغايرة ويسجل "أهدافاً مارادونية".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه بتوجيه تهمة خطيرة إلى محمد صلاح بتأثيره على المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بطلبه إشراك اللاعب عبدالله السعيد إلى جانبه على الرغم من المستوى المتراجع للأخير وبطء تحركاته في وسط الملعب.

وذكر موقع "كورة في العارضة" المصري بأن "بعض المحللين والجماهير المصرية بتوجيه تهمة خطيرة لقائد المنتخب محمد صلاح، حيث زعم الكثير أنه هو السبب الرئيسي في مشاركة عبد الله السعيد أساسيا مع المنتخب على الرغم من أن اللآعب لا يقدم شيئا في المباريات، ولكن كيروش يصر على الدفع به مجاملة لمحمد صلاح لأنه أقرب المقربين للفرعون المصري".

وأضاف الموقع: "كان الإعلامي رضا عبد العال قد أثار هذه الأزمة، وأكد أن صلاح هو من يجعل عبد الله السعيد يشارك مع المنتخب"، فيما نفى محمد صلاح كل هذه الأخبار المتداولة وأكد أنه لا يتدخل نهائيا في تشكيل المنتخب.