لمس الكرة 6 مرات!.. كهربا يتعرض لصدمة قوية في الدوري التركي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صدمة قوية بعدما مني فريقه هاتاي سبورت بخسارة مدوية صفر-6 في الجولة 22 من الدوري التركي أمام فريق ألانياسبور، في مباراة شارك فيها كلاعب بديل في الدقيقة 66 ولم يغير من واقع اللقاء.

وذكر موقع "في الجول" المصري بأن كهربا المعار من الأهلي المصري إلى هاتاي لمس الكرة طيلة 23 دقيقة 6 مرات، وفاز بصراع ثنائي واحد من اثنين، وأكمل مراوغة واحدة ناجحة بنسبة 100% وأطلق تسديدة على مرمى الخصم، ومرر ثلاث كرات صحيحة من أربعة.

وبهذه النتيجة توقف رصيد هاتاي سبور عند 35 نقطة في المركز السادس، فيما تقدم ألانياسبور للمركز الرابع بالرصيد نفسه متفوقا بفارق الأهداف.

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