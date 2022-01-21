برشلونة يدعو ديمبلي إلى الرحيل قبل نهاية الشهر الجاري

المصدر: برشلونة ■ أ.ف.ب

حسم مدير نادي برشلونة ماتيو أليماني مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في صفوف الفريق الكاتالوني مشيراً إلى أنّ «ديمبلي أوضح أنه لا يريد البقاء في «كامب نو» وبالتالي يجدر به الرحيل قبل نهاية الشهر الجاري».

ينتهي عقد ديمبلي الذي انضم من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 بصفقة قيمتها 140 مليون يورو (158.9 مليون دولار)، الصيف المقبل وبالتالي سيكون قادراً على المغادرة مجاناً.

وكان برشلونة يرغب بتجنب هذا السيناريو في ظل الديون الكبيرة على كاهل النادي التي تبلغ نحو مليار يورو، ويأمل أن يجد برحيل ديمبلي فرصة لإنعاش صندوقه المالي في حال بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأفاد أليماني أول من أمس: «بدأنا المحادثات مع عثمان ووكيله في يوليو تقريباً لذا فقد مرت ستة أشهر ونيّف. لقد تحدثنا مراراً وتكراراً. قدم برشلونة عروضاً مختلفة».

وتابع «لقد حاولنا إيجاد طريقة للاعب من أجل الاستمرار معنا، ولكن تم رفض هذه العروض بشكل منهجي من قبل وكلائه».

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