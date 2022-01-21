تشلسي مهدد بفقدان لاعبيه غير المطعمين في «أبطال أوروبا»

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

يواجه فريق تشلسي خطر فقدان أي لاعب لم يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليل الفرنسي في مارس المقبل. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «يي.أيه.ميديا» أمس أن فرنسا شددت من قواعدها الخاصة بفيروس كورونا، ولا يوجد أي إعفاء للرياضيين المحترفين الذين يرغبون في دخول البلاد.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بياناً ذكر فيه أن الفرق مطالبة بالالتزام بالقواعد المعمول بها في أي دولة. وبدون الحصول على التطعيم لن يتمكن تشلسي من إدخال أي لاعب غير مطعم إلى الديار الفرنسية.

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