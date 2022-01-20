صورة محمد صلاح وحكيمي تجمع مصر والمغرب وتحمل أكثر من تفسير!

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان صورة احتفالية تجمعه مع محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية وهداف المنتخب المصري بعد تأهل المنتخبين إلى دور الـ16 من نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

ولاقت الصورة تفاعلاً بين الجماهير المغربية والمصرية التي تجاذبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على عمق العلاقة بين الشعبين والمنتخبين والذي كشف عنه نجمين بقيمة صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم، وحكيمي الذي يصول ويجول في ملاعب أوروبا حصداً للألقاب مع ريال مدريد وانتر ميلان وبروسيا دورتموند وأخيراً باريس سان جيرمان.

وذهب مشجعون لتفسير الصورة بطريقة أخرى، إذ ربطها البعض بتعثر مفاوضات صلاح مع ليفربول وإمكانية رحيله إلى باريس سان جيرمان بصحبة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، خصوصاً أن الفريق الفرنسي عرض على صلاح الانتقال الى صفوفه مقابل 100 مليون يورو اعتباراً من الصيف المقبل موعد اعلان طلاق ليفربول من صلاح.

من جهته، علق الحساب الرسمي لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم: "لاعبين يجعلون الملايين يشعرون بالفخر ".

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