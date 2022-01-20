الدوري السوري.. الوثبة يقسو على الحرجلة ويبتعد في الصدارة

المصدر: جوني جبور-دبي

واصل فريق الوثبة صدارته الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه العريض على الحرجلة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، لحساب الجولة الحادية عشرة من البطولة، وسجلت أمس الاربعاء أيضاً، اكتفاء حامل اللقب فريق تشرين بالتعادل السلبي على أرضه مع ضيفه الكرامة.

كما شهدت الجولة، خسارة الفتوة أمام الطليعة بنتيجة "1-3" في مباراة أقيمت على ملعب تشرين بدمشق، قبل أن تواصل الجولة العبوس في وجه أصحابها، بسقوط الشرطة بثنائية نظيفة أمام جاره الوحدة، وتكرار النتيجة ذاتها بفوز حطين على النواعير بهدفين نظيفين، وليخالف الاتحاد الحلبي التوقعات، بالاكتفاء على ارض ملعبه في الحمدانية بالتعادل أمام عفرين بهدف لمثله، وليسدل الستار عن الجولة بتعادل سلبي في لقاء الجيش ومضيفه جبلة

وابتعد الوثبة بانتصاره هذا في صدارة الترتيب العام، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، بفارق الأربعة نقاط عن تشرين أقرب ملاحقيه، فيما قفز الوحدة إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بفارق النقطة عن الجيش صاحب المركز الرابع، وليحافظ جبلة على مركزه الخامس برصيد 16 نقطة، متقدماً على الكرامة صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما أودى تعادل الاتحاد إلى تراجعه للمركز السابع برصيد 14 نقطة، وليهدي الفوز فريق الطليعة الدخول في شراكة مع كل من الحرجلة والفتوة على صعيد المركز الثامن ورصيد 13 نقطة، وليتقدم حطين إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، على حساب الشرطة الذي تراجع للمركز 12 بتجمد رصيده عند النقطة التاسعة، وليقبع كل من النواعير وعفرين في المركزين 13 و14 في مؤخرة الترتيب برصيدي 6 و3 نقاط على التوالي.

ونجح الوثبة في السيطرة على لقاء الحرجلة، بافتتاح التسجيل مبكراً بعد دقيقتين من صافرة البداية عبر عبد الرزاق البستاني، قبل أن يضاعف أنس البوطة النتيجة للوثبة في الدقيقة 41، الذي اتبع في الشوط الثاني بتسجيل سعد أحمد الهدف الثالث عند الدقيقة 68، ومن ثم إضافة ماهر دعبول للهدف الرابع عند الدقيقة 77 من عمر المباراة.

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