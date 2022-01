لقطات مثيرة من بطولة أوروبا للرقص على الجليد (فيديو وصور)

تفاعل الجمهور مع اللقطات المثيرة لبطولة أوروبا للرقص الايقاعي على الجليد التي تستضيفها حاليا عاصمة استونيا تالين التي شهدت لقطات مثيرة خصوصا في منافسات الزوجي من دول مختلفة، وتداول نشطاء على السوشال ميديال لقطات لأصعب الحركات، وسط تفاعل كبير.

وتتعرض أوروبا حاليا لموجة برد وثلوج اذ تبلغ درجة الحرارة في استونيا في حدود صفر مئوي وسط حالات انجماد وصقيع تشهدها البلاد.

📺 Caroline Green & Michael Parsons dance to the lead in the Ice Dance Rhythm Dance at #4ContsFigure 2022 in Tallinn, 🇪🇪 #FigureSkating pic.twitter.com/tyCiVtm0Ud

📺 A strong start to another competition with Haley Sales & Nikolas Wamsteeker performing their Rhythm Dance at the ISU Four Continents Championships 2022 in Tallinn, 🇪🇪#4ContsFigure #FigureSkating pic.twitter.com/RCrxIunwwd