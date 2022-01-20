تذاكر مونديال 2022 بين 11 و1600 دولار

المصدر: زيوريخ ■ أ.ف.ب

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2022، بأسعار مخفّضة تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، في خضم الشكوك حيال تفشي فيروس كورونا. وتصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات. ولم يتم الإعلان رسمياً بعد عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب في كأس العالم التي تُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، قطر، وتجري منافساتها بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين. وأعلن «فيفا» عن توافر مجموعات متنوّعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم، في مرحلة أولى من طرح التذاكر تستمر حتى الثامن من فبراير المقبل.

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