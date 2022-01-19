أمم إفريقيا: موعد مباراة مصر والسودان.. والقنوات الناقلة (الاربعاء)

المصدر: دبي-الامارات اليوم

يلتقي عند الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت الإمارات)، منتخبا مصر والسودان على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي (الكاميرون)، في ديربي عربي ضمن الجولة الثالثة والختامية لمنافسات دور المجموعات من كأس الأمم الافريقية بكرة القدم.

والمباراة لن تكون عادية لأن المنتخبين يتنافسان على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة إلى الدور ربع النهائي خاصة ان نيجيريا تتصدر ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل تيلها مصر 3 نقاط ثم غينيا بيساو والسودان ولكل منهما نقطة واحدة.

وتحظى المباراة بمتابعة واسعة من جمهور المنتخبين والمهتمين في البطولة الافريقية خاصة ان غينيا بيساو تلعب مع نيجيريا وتنافس لاجتياز هذا الدور لأول مرة في تاريخها.

القنوات الناقلة

وستنقل قناة "بي ان سبورت" على قناتي ماكس وكنكت، المباراة الى جانب سكاي سبورت فتبول وسبورت ديجيتال وسبين وجنال 11 وسوبر سبورت فيرتي 4.





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