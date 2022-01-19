وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو المتوّج بـ 6 كؤوس أوروبية

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، وفاة أسطورته في الفترة بين 1953 و1971 باكو خينتو، اللاعب الوحيد في التاريخ المتوّج بستة ألقاب في مسابقة كأس أوروبا للأندية البطلة (دوري الأبطال حالياً)، وذلك عن سن 88 عاماً. في 18 موسماً مع ريال مدريد، سجل فرانسيسكو «باكو» خينتو 182 هدفاً في 601 مباراة، ورصع سجلاً حافلاً بالألقاب تضمن على الخصوص، فضلاً عن ست كؤوس أوروبية، 12 لقباً في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا. كان قبل وفاته رئيساً فخرياً للنادي الملكي. وشكل الجناح الأيسر هجوماً نارياً إلى جانب ألفريدو دي ستيفانو، هيكتور ريال، المجري فيرينتس بوشكاش والفرنسي ريمون كوبا (من 1956 إلى 1959)، ورفع خمس كؤوس متتالية في دوري الأبطال بين عامي 1956 و1960، وتوّج بلقب سادس بعد ذلك بست سنوات.

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