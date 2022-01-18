استرخاء رونالدو وزوجته جورجينيا الحامل على متن طائرة خاصة بعد عودته من سويسرا (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم

اهتمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بصور للنجم البرتغالي كريستاينو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز، أثناء استقلالهما طائرة خاصة وعودتهما من سويسرا (ليلة الاثنين) حيث شارك نجم مانشستر يونايتد بحفل جوائز الفيفا التي اقيمت بشكل افتراضي واقتصر الحضور فيها على عدد قليل من المدعويين.

وقالت الصحيفة أن رونالدو وزوجته جورجينا الحامل ظهرا بحالة استرخاء وبجوارهما ابنهما كريستيانو جونيور، أثناء صعودهم على متن الطائرة الخاصة في طريق عودة رحلتهم القصيرة من زيورخ إلى مانشستر.

وحصل رونالدو "36 عاما" على جائزة تقديرية خاصة من الفيفا كأفضل لاعب تقديراً لإنجازاته في تسجيل الأهداف، تسلمها من انفينتينو رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم.

ونشرت جورجينا التي تنتظر ان تلد توأماً في وقت لاحق هذا العام، صور رحلة العودة على حسابها في انستغرام.

يذكر أن رونالدو غاب عن فريقه مانشستر يونايتد في آخر مباراتين أمام استون فيلا في الدوري، والكأس اثر إصابة عضلية تعرض لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news