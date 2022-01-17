صورة مستفزة في احتفالات كأس السوبر تثير غضب جماهير ريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثارت صورة اللاعب البلجيكي إدين هازارد ضمن احتفالات ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني غضب جماهير النادي الملكي الذين أبدوا امتعاضهم من اللاعب الذي لم يقدم العروض المنتظرة منه وظل حبيس دكة البدلاء لفترة طويلة بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يرى أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس يفوقه في الإمكانات والقدرات الفنية والأكثر جدارة باللعب في مركزه.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإدين هازارد يظهر خلالها عابساً في الصورة الجماعية الاحتفالية الخاصة بتتويج الفريق بطلاً لكأس السوبر الذي توج به النادي الملكي عقب الفوز في المباراة النهائية، الأحد، على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين.

يذكر ان هازارد لم يخض ولو دقيقة في مباراتي بطولة السوبر، الأولى امام برشلونة 3-2 والثانية مع بلباو 2-صفر، الأمر الذي قد يعجل في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، إذ أخفق في إقناع عشاق الريال للموسم الثالث على التوالي ولم تكن صفقته ناجحة خصوصاً انها تقدر بـ100 مليون يورو.

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