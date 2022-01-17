أغرب مشهد في كأس أفريقيا.. تلقى خبر وفاة والده بعد ساعات من تسببه بهدف قاتل! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شهدت بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون حالة نحس غير مسبوقة في الملاعب العالمية بطلها حارس مرمى ساحل العاج بادرا علي سانغاريه الذي ارتكب خطأ لا يغتفر في الوقت المحتسب بدل ضائع خلال مباراة منتخب بلاده مع سيراليون، الأحد، تسبب في التعادل 2-2 وسط ذهول المراقبين!.

غلطة الشاطر بألف 😰



حارس ساحل العاج أهدى سيراليون هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء 🧤🤕#توووفه | #كأس_الأمم_الإفريقية2021



pic.twitter.com/Q9IgJ2LcCb — صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) January 16, 2022

المفارقة، أن هذا المشهد ضرب "الحارس المنحوس" في مقتل، إذ تعرض لانتقادات من جماهير بلاده وأصبح مثار سخرية للكثير من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعرضه لإصابة كبيرة نتيجة سقوطه وارتطام ركبته بقوة في الأرض ليغادر الملعب محمولاً، فيما كان الخبر الصادم بتلقيه، الإثنين، نبأ وفاة والده بعد ساعات من ارتكاب الهفوة القاتلة خلال المباراة مما جعل المراقبين يربطون بين الخطأ وتأثر صحة والده بالمشهد.

أرضية ملاعب الكاميرون .. لا تعليق pic.twitter.com/a61Ilk6uHG — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) January 16, 2022

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