حارس كوت ديفوار يهدي سيراليون نقطة "خيالية" ويؤجل تأهل فريقه للدور الثاني بكأس إفريقيا

المصدر: وكالات

وجه حارس مرمى المنتخب الإيفواري لكرة القدم صفعة قوية إلى فريقه وحرمه من التأهل المبكر إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، المقامة حاليا في الكاميرون ، بعدما تسبب خطأه في الوقت القاتل في التعادل 2 / 2 مع نظيره السيراليوني اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وعزز المنتخب الإيفواري صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لمنتخب سيراليون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإيفواري (الأفيال) بهدف نظيف سجله سيباستيان هيلر في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني ، تعادل موسى كامارا للمنتخب السيراليوني في الدقيقة 55 ولكن نيكولاس بيبي منح الأفيال هدف التقدم في الدقيقة 66 قبل أن يتسبب خطأ حارس المرمى الإيفواري علي سانجاري في هدف التعادل لسيراليون بتوقيع البديل الحاجي كامارا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدم الفريقان عرضا متوسطا في الشوط الأول مع تفوق واضح للمنتخب الإيفواري الذي أنهى الشوط لصالحه بهدف نظيف وأهدر لاعبه فرانك كيسي ضربة جزاء في الدقيقة 12 .

وفي الشوط الثاني ، تحسن الأداء نسبيا وتعادل المنتخب السيراليوني بهدف رائع قبل أن يتقدم الأفيال مجددا بهدف مميز سجله نيكولاس بيبي لكن المنتخب السيراليوني انتزع التعادل في الوقت القاتل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news