تقرير مثير يكشف عن احتمال عودة ميسي إلى برشلونة.. الموعد قريب جداً

المصدر: دبي-الامارات اليوم

كشفت تقرير صحافي عن احتمال عودة "مثيرة" للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه السابق برشلونة، وذلك بسبب عدم قدرة عائلته على التأقلم في العيش في العاصمة الفرنسية باريس.



وقال التقرير المنقول عن صحيفة "ميرور" البريطانية أن عودة ميسي لن تكون بعيدة بل في الأشهر القريبة المقبلة، خصوصاً أن عائلته تعاني في سبيل الاستقرار في باريس، مضيفة "من المفترض أن زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، أخبرت ليو أنها ليست فقط هي ولكن حتى أطفالهم يريدون العودة إلى منزلهم القديم كاستيلديفيلس في كاتالونيا".

وأكد التقرير نقلا عن مصدر أن "الأسرة رغم انها تعيش في منزل فخم في واحدة من اجمل مناطق باريس، تفشل في التكيف مع الظروف الجوية المتغيرة باستمرار في باريس، في حين أن اللغة هي مشكلة أخرى من المشاكل الهامة. كما ترغب أنطونيلا والأطفال في العودة إلى برشلونة للتواصل مع أصدقائهم القدامى".

وأشار التقرير أن "هنالك رسائل تضغط على قائد برشلونة السابق للتخطيط لعودة محتملة تلقاها من أمثال تشافي وداني ألفيس. نظرًا لأن الاثنين لم يكونا هناك عندما غادر ميسي، يقال إنهما يحاولان إقناع ليو بإكمال عودة معقولة".

وكان ميسي قد انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 ليلتحق بزميله السابق نيمار في العاصمة الفرنسية. ومع ذلك، لم تنجح هذه الخطوة بشكل جيد للاعب وكذلك النادي، حيث تمكن المهاجم من تسجيل هدف فردي في 11 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news