كريم بنزيما يشبه محمد صلاح بكريستيانو رونالدو.. هل ينتقل الفرعون المصري إلى ريال مدريد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وسط تعثر المفاوضات الجارية بين نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح من جانب وإدارة نادي ليفربول من جانر أخر، لتجديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2023، خرج نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما ليكيل المديح بمحمد صلاح ويؤكد أن الفرعون المصري «لاعب موهوب جدا، وأنه أحد أفضل لاعبي العالم، يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم».

وأضاف بنزيما، في حوار مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: «من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في اللعبة يعمل بشكل جيد».

تصريحات بنزيما بشأن صلاح أشعلت من جديد التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم المصري إلى ريال مدريد، هذه التصريحات تأتي بينما يزيد القلق بين جماهير ليفربول، بسبب فشل التوصل حتى الأن لاتفاق تجديد عقد محمد صلاح بسبب رغبة إدارة ليفربول في عدم منح النجم المصري راتب شهري كبير حتى لا تفتح الباب أمام باقي نجوم الفريق للمطالبة بتعديل عقودهم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت في أكثر من مناسبة أن ريال مدريد يسعى للاستفادة من خدمات محمد صلاح، وأن هناك اهتماما بالتعاقد معه.



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