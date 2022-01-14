نتائج الجولة الأولى لـ «كأس أمم إفريقيا لكرة القدم»
المجموعة الأولى:
الكاميرون - بوركينا فاسو 2-1.
إثيوبيا - الرأس الأخضر صفر-1.
المجموعة الثانية:
السنغال - زمبابوي 1-صفر.
غينيا - مالاوي 1-صفر.
المجموعة الثالثة:
المغرب - غانا 1-صفر.
جزر القمر - الغابون صفر-1.
المجموعة الرابعة:
نيجيريا - مصر 1-صفر.
السودان - غينيا بيساو صفر-صفر.
المجموعة الخامسة:
الجزائر - سيراليون صفر-صفر.
غينيا - ساحل العاج صفر-1.
المجموعة السادسة:
تونس - مالي صفر-1.
موريتانيا - غامبيا صفر-1.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news