نتائج الجولة الأولى لـ «كأس أمم إفريقيا لكرة القدم»

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

المجموعة الأولى:

الكاميرون - بوركينا فاسو 2-1.

إثيوبيا - الرأس الأخضر صفر-1.

المجموعة الثانية:

السنغال - زمبابوي 1-صفر.

غينيا - مالاوي 1-صفر.

المجموعة الثالثة:

المغرب - غانا 1-صفر.

جزر القمر - الغابون صفر-1.

المجموعة الرابعة:

نيجيريا - مصر 1-صفر.

السودان - غينيا بيساو صفر-صفر.

المجموعة الخامسة:

الجزائر - سيراليون صفر-صفر.

غينيا - ساحل العاج صفر-1.

المجموعة السادسة:

تونس - مالي صفر-1.

موريتانيا - غامبيا صفر-1.

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