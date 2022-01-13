أول رد فعل من محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام نيجيريا (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حرص قائد منتخب مصر و هداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، على الظهور بعد الخسارة أمام نيجيريا في بداية مشوار الفراعنة في بطولة إفريقيا، وكان هذا الظهور لمواساة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي أكرم توفيق، حيث تمنى قائد الفراعنة الشفاء العاجل من خلال صورة قام بنشرها.

وتعرض محمد صلاح لهجوم شديد بعد الخسارة من المنتخب النيجيري في أول ظهور للفراعنة بالبطولة الإفريقية بقيادة محمد صلاح، في حين أن هناك من فهم الخطأ الفني الذي ارتكبه المدرب البرتغالي كيروش، بالاعتماد على محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح وهو لم يلعب فيه من قبل.

وقام محمد صلاح بنشر صورة تجمعه مع لاعب الأهلي أكرم توفيق، عبر خاصية "الأستوري" في حساب الإنستغرام، ولم يكتب عليها شيء وانما قام بوضع إيحاءات التي تشير إلى تمنياته بالشفاء إلى اللاعب مع إشارة إلى اسم وحساب اللاعب على الإنستغرام.



وكان أكرم توفيق قد أصيب في مباراة نيجيريا وخرج مصاباً بعد أقل من 20 دقيقة وأعلن اللاعب بعد ذلك عبر حسابه على موقع تويتر، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وهو ما يعني غيابه عن المنتخب المصري والنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.



وانتظر الجمهور المصري أن يخرج محمد صلاح ليعتذر عن نتيجة المباراة الأولى والخسارة في بداية مشوار البطولة ولكنه لم يفعل ذلك حتى الأن.

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