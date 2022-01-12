النصر السعودي يضم رودريجيز مهاجم أوروجواي

المصدر: وكالات

أعلن نادي النصر ثالث الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع جوناثان رودريجيز مهاجم أوروجواي مساء الثلاثاء.

وكتب النصر في حسابه على تويتر مع نشر فيديو لبعض أهداف اللاعب "جوناثان قادم. أتمت إدارة النصر إجراءات التعاقد مع رودريجيز بعد شراء عقده من نادي كروز أزول المكسيكي".

وأضاف النصر أن مهاجم أوروجواي سيصل يوم الأربعاء إلى الرياض للخضوع للفحص الطبي قبل الالتحاق بالفريق.

وسبق لرودريجيز (28 عاما) اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين.

ويعيش النصر حالة رائعة في الفترة الأخيرة وفاز في آخر أربع مباريات ليتقدم إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة وبفارق ست نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 15 مباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news