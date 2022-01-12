كيروش يدخل في مشادة كلامية مع مشجع مصري غاضب بعد الخسارة أمام نيجيريا.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري يدخل في مشادة كلامية مع أحد مشجعي "الفراعنة" الغاضبين من الخسارة أمام نيجيريا.

ويظهر في المقطع المتداول على نطاق واسع، كيروش وهو يقترب بعد نهاية المباراة إلى أحد الحواجز الحديدية التي تفصل المشجعين عن أرضية الملعب، متحدثا بلهجة مرتفعة وملوحا بيديه باتجاه أحد المشجعين المصريين، الذي على ما يبدو اعترض بصوت عال على خيارات المدرب البرتغالي خلال المواجهة التي خسرها "الفراعنة" بهدف دون مقابل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية.

وبفوزه اليوم، حصد المنتخب النيجيري نقاط المباراة الثلاث ليصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي السودان وغينيا بيساو والتي ستقام في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، بقي رصيد المنتخب المصري خاليا من النقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

كيروش يشتبك مع احد المشجعين بعد المباراة #مصر_نيجيريا



pic.twitter.com/lidraCUlCu — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

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