لقطة لكريستيانو رونالدو مع طفل سوداني تثير إعجاب المتابعين

المصدر: منصور السندي - دبي

تداول مغردون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لنجم نادي مانشيستر يوناتيد الإنجليزي البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتضن طفل سوداني.

وظهر في اللقطة النجم البرتغالي الشهير، إلى جانب الطفل السوداني علي الزين الذي يلعب في المراحل السنية لنادي مانشيستر يونايتد.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً بـ"البالون دور"، الجائزة السنوية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، بواقع خمس مرات، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي الفائز باللقب سبع مرات.

وبدأ الطفل السوداني الزين خلال اللقطة سعيدا وهو يقف إلى جانب أحد أبرز مشاهير كرة القدم في العالم.

وقال موقع «نيوز نادوس» السوداني نقلا عن مصادر أن الطفل السوداني علي الزين يلعب في المدارس السنية بنادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي ويعتبر كريستيانو رونالدو مثلا أعلى له.

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