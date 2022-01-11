34 مليون يورو القيمة السوقية لهدافي الدوري الإماراتي

المصدر: وكالات

بلغت القيمة السوقية لأبرز هدافي الدوري الإماراتي من اللاعبين المواطنين والأجانب مع ختام مباريات الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» 34 مليونا و400 ألف يورو، وذلك وفق آخر تحديثات «ترانسفير ماركت» الموقع العالمي المتخصص في صفقات اللاعبين والقيمة السوقية للأندية والدوريات.

ويتصدر التوجولي لابا كودجو لاعب العين قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا وبلغت قيمته السوقية 5 ملايين يورو، وجاء في المركز الثاني البرتغالي أنطونيو خوسيه «توزي» لاعب النصر برصيد 8 أهداف وبقيمة سوقية 4.5 مليون يورو، فيما حل في المركز الثالث البرازيلي جواو بيدور لاعب الوحدة برصيد 8 أهداف وبلغت قيمته السوقية 4 ملايين يورو، وفي المركز الرابع حل السوري عمر خريبين لاعب الوحدة برصيد 7 أهداف وقيمة سوقية 4 ملايين يورو، ثم البرازيلي كايو لوكاس لاعب نادي الشارقة في المركز الخامس برصيد 6 أهداف وبقيمة سوقية 3.5 مليون يورو.

ويأتي في المركز السادس المغربي سفيان رحيمي لاعب العين برصيد 4 أهداف، وقيمة سوقية 3 ملايين يورو يليه الكونجولي بن مالانجو لاعب الشارقة برصيد 6 أهداف وقيمة سوقية 2.5 مليون يورو، وسابعا التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان برصيد الأهداف نفسه وقيمة سوقية 2.5 مليون يورو أيضا.

وفي قائمة الهدافين المواطنين يتصدر القيمة السوقية للهدافين على مبخوت لاعب الجزيرة برصيد 4 أهداف وتبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية لعبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة والمنتخب الوطني صاحب الأهداف الأربعة مليون يورو.

فيما بلغت القيمة السوقية لسيباستيان تيغالي لاعب النصر 700 ألف يورو و 7 أهداف، بينما تبلغ القيمة السوقية لماكيتي ديوب صاحب الأهداف الـخمسة 200 ألف يورو.

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