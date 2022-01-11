ماذا تفعل يا صلاح.. أزياء غريبة وشكل يظهر به لأول مرة (صور)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ظهر النجم المصري محمد صلاح في جلسة تصوير خاصة بشركة GQ العالمية، التي ظهر فيها اللاعب من قبل بشكل أثار الكثير من الجدل، ويواصل النجم المصري تألقه في سماء الكرة الإنجليزية للموسم الخامس على التوالي مع نادي ليفربول.

ونشرت المجلة العالمية مجموعة من الصور الخاصة باللاعب وظهر خلالها بأشكال وملابس غريبة وجنونية، لاقت الكثير من ردود الأفعال بين الإيجابية والسلبية كعادته دائما في جلسات التصوير وما يصاحبها من ردود أفعال.

ويقود النجم المصري محمد صلاح، منتخب مصر اليوم في المباراة الأولى للفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا ويبحث عن إنجاز أول دولي له مع المنتخب المصري، إضافة إلى تأكيد تفوقه ليقنع إدارة الريدز بأنه يستحق مع يريد من أجل تجديد تعاقده.

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