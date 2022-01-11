فيديو يكشف لمن صوت محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لمحمد صلاح يعود تاريخه إلى عام 2012، يكشف بالتأكيد عن اللاعب الذي قام بالتصويت له محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد أن منعته آلية التصويت في اختيار نفسه كونه قائد لمنتخب مصر.

وكشف الفيديو الذي كان برفقة الإعلامي كريم حسن شحاته عام 2012 أي من 10 سنوات عن حب محمد صلاح الكبير للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، حيث رد محمد صلاح على مقدم البرنامج عندما سأله عن لاعبه المفضل في العالم وبشكل سريع وبدون تردد "ميسي"، إضافة إلى حبه الشديد لنادي برشلونة الإسباني.

وكان محمد صلاح قد قال خلال المؤتمر الصحافي لمباراة نيجيريا قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية لمنتخب مصر، عندما وجه إليه سؤال عن جائزة أفضل لاعب في العالم: "لم أصوت لنفسي في جائزة ذا بست، ولكن لن أقول من اخترت"، ويُعرف عن محمد صلاح صراحته وثقافته الكبيرة التي لا تظهر أنه قد يغير لاعبه المفضل من الصغر وأنه ليونيل ميسي.

وطبقا للوائح الفيفا الأخيرة لا يجوز للاعب الذي يحمل شارة القيادة لمنتخب بلده التصويت لنفسه، مما يعني أن محمد صلاح حرم نفسه من نقاط مضمونة.

وقال محمد صلاح في البرنامج الذي كان ضيفاً فيه ولم يكن يتخيل أنه سيكون يوماً في التصويت النهائي لأفضل لاعب في العالم وضد لاعبه المفضل: "أحب ميسي وأفضل طريقة لعبه، ولا أحب ريال مدريد"، وينتظر الجمهور المصري والعربي نتيجة التصويت التي يقترب منها محمد صلاح بقوة ليكون أول لاعب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، كما يبحث اللاعب عن إنجاز جديد من خلال قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس الأمم الإفريقية.

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