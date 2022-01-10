شاهد هدف فوز المغرب على غانا بلمسة "المنقذ" بوفال (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لعب النجم المغربي سفيان بوفال دور المنقذ في المباراة الأولى لمنتخب "أسود الأطلس" بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، عندما سجل هدف الفوز القاتل بمرمى غانا 1-صفر، اليوم الاثنين، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الغابون وجزر القمر.

ونجح بوفال في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة وصلته داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى (83).

سفيان بوفااال ⚽️🔥

المغرب 1️⃣-0️⃣ غانا

كأس أمم إفريقيا#AFCON2021#كاس_الامم_الافريقيه pic.twitter.com/yYa0WESsbw — كأس أمم إفريقيا 2021 (@CAF2022CAM) January 10, 2022

ونال بوفال لقب أفضل لاعب في المباراة التي تألق فيها كذلك الحارس المغربي ياسين بونو المحترف في الدوري الإسباني والذي يذود عن مرمى اشبيلية ببراعة مما جعله أحد أفضل الحراس في البطولات الأوروبية الكبرى.

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