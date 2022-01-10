جمهور محمد صلاح مصدوم من تصرفه.. ولكن هذه الحقيقة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تفاجأ أنصار المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من تصريحه الأخير بأنه لم يصوّت لنفسه في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عام 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الرغم من أن الصوت الواحد مؤثر في تحديد هوية اللاعب الفائز وسط منافسة محتدمة متوقعة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ.

وتأتي ردود فعل جمهور محمد صلاح دون أن يعلموا حقيقة مهمة في آلية اختيار أفضل لاعب إذ لا يجوز للاعب الذي يحمل شارة القيادة بمنتخب بلده التصويت لنفسه بحسب تعليمات "فيفا" الأخيرة، مما يعني أن صلاح سيحرم نفسه نقاطاً مضمونة لأنه قد يضع اسمه في الخيار الأول بالاستمارة التي يحصل فيها على 5 نقاط أما إذا اختار نفسه ثانياً سيحصل على ثلاث نقاط فيما الخيار الثالث يحصل فيه على نقطة واحدة.

وتقضي لوائح "فيفا" بضرورة أن يدلي قائد كل منتخب بصوته لثلاثة من اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة.

وقال محمد صلاح في مؤتمر صحافي تداولته وسائل الإعلام المصرية: "لم أصوت لنفسي في جائزة ذا بست، ولكن لن أقول من اخترت"، الأمر الذي اعتبره الجمهور مفاجأة لكونهم يمنون النفس بأن يصبح الأفضل في العالم لاسيما أنه قريب بشدة من التتويج باللقب المرموق وتحقيق إنجاز مصري وعربي غير مسبوق، ولكن آلية الاختيار خذلته.

وخطف صلاح كل الأنظار مع ليفربول وفاز معه بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ويقدم حالياً أروع العروض في وقت يتصدر قائمة الهدافين في الدوري بـ 15 هدف مبتعداً عن أقرب ملاحقيه زميله البرتغالي جوتا بفارق ستة أهداف.

وعن مباراة نيجيريا، قال صلاح: "لسنا المرشح الأول ولكن سنعمل على الفوز باللقب وأنا متفائل".

ويلعب المنتخب المصري في نهائيات أمم أفريقيا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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