كأس أمم إفريقيا: برنامج يومي الأحد والاثنين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

في ما يلي برنامج مباريات يومي الأحد الاثنين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرّرة في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022 (بتوقيت الإمارات وغرينيتش +4):



الأحد:

المجموعة الأولى:

الكاميرون - بوركينا فاسو (الثامنة بتوقيت الإمارات).

إثيوبيا - الرأس الأخضر (11 بتوقيت الإمارات).

الإثنين

المجموعة الثانية:

السنغال - زمبابوي (الخامسة بتوقيت الإمارات اليوم).

غينيا - ملاوي (الثامنة بتوقيت الإمارات).

المجموعة الثالثة:

المغرب - غانا (الثامنة بتوقيت الإمارات).

جزر القمر - الغابون (11 بتوقيت الإمارات).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news