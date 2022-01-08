تحديد موعد عودة المدرب يورغن كلوب لقيادة ليفربول

المصدر: وكالات

قال بيتر كرافيتس مساعد مدرب ليفربول إن المدرب يورغن كلوب قد يعود إلى الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة شروزبيري في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا، بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب كوفيد-19.

وغاب كلوب عن تعادل ليفربول 2-2 مع تشيلسي في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا في أول أيام العام الجديد. وقال كرافيتس مساعد المدرب للصحفيين اليوم "نعم، نأمل أن يكون على ما يرام غدا. إنه في صحة جيدة حتى الآن ويشعر أنه في حالة جيدة لكن بكل تأكيد فوفقا للقواعد، سيحتاج للخضوع لفحوص أيضا".

وأعاد ليفربول افتتاح ملعبه التدريبي يوم الجمعة بعد إغلاقه قبلها بأيام بسبب انتشار العدوى بين عدة لاعبين وعاملين.

وقال كرافيتس إن النادي واجه موقفا "غريبا" بسبب هذه العدوى، لكنه أكد جاهزية التشكيلة لمواجهة الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة في أنفيلد. وردا على سؤال حول عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة، قال مساعد المدرب "لا أستطيع أن أبلغكم بالعدد بالضبط. لدينها تشكيلة ونملك فريقا وسنحاول الفوز بالمباراة".

وعاد المدافع جويل ماتيب إلى المران يوم الجمعة بعد تعافيه من فيروس كورونا، لكن كرافيتس أكد أن اللاعب سيخضع لفحوص لتقييم حالته الصحية قبل مباراة يوم الأحد.

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