ما سر الرقم 69 في الحذاء الجديد لمحمد صلاح؟

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف موقع "في الجول" المصري بأن شركة "أديداس" تستعد للإعلان عن حذاء يحمل توقيع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الانجليزي، مشيرة إلى أنه مستوى من الحذاء الذي ارتداه الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2014، ويتوقع أن يخوض به مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في الكاميرون، الأحد، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وأوضح الموقع على حسابه الرسمي في "تويتر" بأن الحذاء الجديد لصلاح الذي سيباع منه 1069 زوجاً في العالم، سيحمل الرقم 69، في إشارة للهدف الذي يرغب صلاح في الوصول إليه ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ويشارك صلاح مع المنتخب المصري في بطولة القارة السمراء التي يشارك فيها سبع منتخبات عربية: هي مصر، المغرب، الجزائر "حامل اللقب"، تونس، جزر القمر، السودان، موريتانيا.

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