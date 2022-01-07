صدمة لجمهور محمد صلاح.. "المركز 57 على العالم"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

احتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مركزاً متأخراً في قائمة أغلى اللاعبين بحلوله في الترتيب الـ 24 بالدوري الإنجليزي الممتاز والـ57 على العالم، في وقت يعتبر من أوائل النجوم فنياً في ملاعب الساحرة المستديرة، وبين العشرة الأوائل على أقل تقدير.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز الدولي للدراسات "CIES" بأنه لم يتم الاعتماد خلال الدراسة على قيمة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين، وإنما استخدم منهجاً اقتصاديا قام بتطويره، لوضع القائمة الأغلى في العالم مع بداية العام الجديد 2022.

وبحسب الدراسة بلغت القيمة السوقية الحالية لمحمد صلاح 66.1 مليون يورو لاسيما أن عمره 29 سنة، فيما كانت المفاجأة بحلول نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودين (21 عاما) في الترتيب الأول على قائمة أغلى لاعبي "البريمير ليغ" برصيد 152.6 مليون يورو، تلاه كل من مواطنه ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد (133.9 مليون يورو)، والبرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي (120.5 مليون يورو) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

أما قائمة أغلى اللاعبين في العالم فيتصدرها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بقيمة سوقية بلغت 166 مليون يورو، وجاء النجم النرويجي إيرلنغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند في المركز الثالث بعد فيل فودين.

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