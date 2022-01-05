رسمياً.. تأجيل قمة ليفربول وأرسنال في الكأس بسبب "إصابات كورونا"

المصدر: وكالات

تفاقمت أزمة نادي ليفربول بحالات "كوفيد-19" في صفوفه بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز ما تسبب بشكل رسمي في تأجيل مباراته ضد ارسنال في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم غدا. ومن شأن الإصابات المتتالية لكروونا أن يجعل ليفربول بدون "جهاز فني"، حال لو لعب ضد أرسنال، إذ يغيب أهم اثنين، هما المدرب يورغن كلوب بسبب فيروس كورونا أيضا، ومساعده الأول لياندرز، وسيقتصر الأمر على المساعدين الثانويين، في حال لم تعلن إصابتهم أيضا.

وكان بيان صادر عن ليفربول أكد اليوم: "تأتي نتيجة لياندرز بالاضافة الى عدد من الحالات المشتبه بها في صفوف اللاعبين والجهاز الفني الثلاثاء ما ادى الى الغاء الحصة التدربية". واضاف البيان "نتيجة تفشي الوباء وتعليق الاستعدادات بالاضافة الى اصابات عدة داخل صفوف الفريق، قام النادي بالطلب من الرابطة الانكليزية تأجيل مباراة الخميس ضد أرسنال علما أن الحالة الايجابية للياندرز جاءت بعد تقديم هذا الطلب". واضاف "لا يزال هذا الطلب قيد الدرس". ولم تتأخر استجابة رابطة الدوري الممتاز لطلب ليفربول أمام الوضع الراهن الصعب.

وكان مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب غاب عن مباراة القمة ضد تشلسي الاحد الماضي بداعي اصابته بفيروس كورونا وحل بدلا منه لياندرز، بالاضافة الى حالات ايجابية اخرى تتعلق بالحارس البرازيلي اليسون، ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

ويعاني ليفربول بجانب كورونا، من إصابات بدنية للاسباني تياغو الكانتارا، الياباني تاكومي مينامينو وناثانيال فيليبس بالاضافة الى غياب الثلاثي السنغالي ساديو مانيه، المصري محمد صلاح والغيني نابي كيتا للالتحاق بمنتخباتهم المشاركة في كأس الامم الافريقية. وقرر ليفربول إلغاء المؤتمر الصحافي المقرر اليوم، عشية المباراة، وكان يفترض أن يشارك فيه لياندرز.

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