ديوكوفيتش يحصل على إعفاء طبي للمشاركة في «تنس أستراليا»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أعلن لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أولاً عالمياً، أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي. وكتب ديوكوفيتش، الرافض حتى الآن الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19»، من عدمه، على حسابه في «إنستغرام» مع صورة له في المطار وهو يحمل حقيبة المضارب: «لقد قضيت وقتاً رائعاً مع أحبائي خلال الإجازات، واليوم سأغادر إلى أستراليا، بفضل إعفاء طبي». وأضاف «أنا مستعد لأعيش وأتنفس كرة المضرب في الأسابيع المقبلة من المنافسة. أشكركم على دعمكم».

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