سبب وفاة لاعب الأهلي المصري والترجي التونسي السابق بعمر 32 سنة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

توفي المهاجم السابق للنادي الأهلي المصري والترجي التونسي لكرة القدم أوسو كونان عن عمر يناهز 32 عاماً، وفقاً لحساب "جي تي في" سبورت العاجي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تعرضه للتسمم أثناء قيامة بزيارة في مسقط رأسه بمدينة أنياما.

يذكر أن أوسو كونان لعب لاندية عربية عدة أبرزها: الأهلي والمقاصة في مصر، والترجي والملعب في تونس، كما لعب في أوروبا لفريق هلسنكي الفنلندي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news