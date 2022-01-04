إصابة رونالدو «الظاهرة» بفيروس كورونا.. يعاني من عوارض طفيفة

المصدر: ريو دي جانيرو ■ أ.ف.ب

أصيب النجم البرازيلي السابق رونالدو «الظاهرة» بفيروس كورونا وغاب بالتالي عن احتفالات فريق بدايته الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 على تأسيسه، وذلك حسب ما أعلن الأخير الأحد.

وأفاد كروزيرو الذي اشتراه رونالدو الشهر الماضي، بأن المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاماً «في صحة جيدة ويعاني من عوارض طفيفة، وسيخضع الآن لفترة من الراحة والتباعد الاجتماعي، تماشياً مع النصائح الطبية».

وأعلن رونالدو الشهر الماضي أنه اشترى كروزيرو الذي منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية الأولى، إلا أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.

وأفاد موقع «غلوبو إيسبورتي» بأن رونالدو سيدفع 400 مليون ريال (حوالي 60 مليون يورو) ليصبح المساهم الأكبر في النادي.

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