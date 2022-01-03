تألق محمد صلاح يهدد ليفربول.. الدفع أو الرحيل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه مع ليفربول والتغريد في صدارة هدافي الدوري الانجليزي حتى الأن رغم فقدان ليفربول صدارة ترتيب البطولة بفارق كبير من النقاط عن مانشستر سيتي، إلا أن صلاح واصل تسجيل الأهداف والتألق بإحراز هدف الريدز الثاني في مرمى تشيلسي فريقه السابق ليصل إلى الهدف رقم 16 في البطولة، وهو ما يشكل بالتأكيد ضغطاً كبيراً على إدارة الريدز من أجل تحقيق كل رغبات النجم المصري المتوهج الذي سيمثل خروجه أزمة كبيرة في الوقت الراهن أمام الجمهور.

ومع بداية العام الجديد بدأ الفرعون المصري مشواره مع الأرقام القياسية وكتابة التاريخ في أعرق أندية إنجلترا وهو نادي ليفربول حيث ساهم في تسجيل 200 هدف لليفربول في 229 مباراة، كما سجل هدفه رقم 150 بكافة المسابقات مع الأندية الإنجليزية (148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي).

ونجح صلاح في تسجيل هدفه الأول له في ملعب "ستامفورد بريدج"، منذ سبتمبر 2013، عندما سجل هدفا في مرمى تشيلسي لصالح فريق بازل.

كما أن محمد صلاح فض الشراكة مع ستيفن جيرارد، في صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا لصالح ليفربول في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 14.

وبالتأكيد فإن كل هذه الأرقام تهدد إدارة الريدز وتدفعها إلى الموافقة على طلبات محمد صلاح عند تجديد التعاقد، حيث ذكرت تقارير إنجليزية أن صلاح يطلب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في حين ترفض إدارة النادي ذلك، ولازالت المفاوضات مستمرة مع صلاح الذي ينتهي عقده صيف 2023 وهو ما يعني بقاء عام مع النادي قبل التوقيع لأي نادي بحرية تامة.

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