تصرف غريب.. لاعب مصري يثير غضب جماهير إنجليزية (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تغريدات لمشجعي نادي أستون فيلا، انتقدوا فيها تصرف لاعبهم المصري محمود حسن "تريزيغيه" عندما سقط أرضاً في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق مع برينتفورد في الجولة 21 من الدور الإنجليزي والتي انتهت بخسارة أستون فيلا بهدف نظيف، وطالبوا بمعاقبته على فعلته خصوصاً أنه أضاع الوقت على فريقه في الوصول إلى مرمى الخصم.

وكان تريزيغيه تعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وشارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 80 في ظهوره الأول منذ أبريل الماضي، ولكنه تعرض إلى الانتقاد الشديد لأنه حاول الحصول على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء، إذ ألقى بنفسه على الأرض بطريقة شابها التمثيل بعد لمسة غير مؤثرة من لاعب برينتفورد سامان قدوس.

وقالت الصحيفة إن "اللاعب المصري صرخ من الألم وسقط بطريقة درامية، ممسكا بوجهه وهو يتلوى على أرض الملعب"، ونقلت عن أحد المشجعين: "سئمت من هذا الأمر في كرة القدم، أكرهه من فريقي، أوافق على أنه يحتاج إلى عقوبة بعد المباراة".

وأضاف مشجع آخر: "صدقني، تريزيجيه لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وربما يشعر زملائه في الفريق الآن بالغضب منه، لقد تسبب في إعادة الكرة إلى الخصم من خلال الغطس، بدلًا من بناء هجمة أخرى".

واعتبر المشجعون أن تريزيغيه أهدر فرصة أستون فيلا الأخيرة لإدخال الكرة في منطقة الجزاء بحثاً عن هدف التعادل، في وقت علقت الصحيفة بأنه ليس من المستغرب أن تصرف تريزيغيه تسبب في إزعاج العديد من مشجعي أستون فيلا، ضاربين المثل السيء في حالة سقوط البرتغالي بيرناردو سيلفا بسهولة في مباراة أرسنال لكي يمنح مانشستر سيتي ركلة جزاء وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من الجماهير الإنجليزية.

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