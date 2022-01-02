السنغال تتهم واتفورد بمنع سار من المشاركة في كأس إفريقيا

المصدر: وكالات

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم نادي واتفورد الانجليزي بأنه "منع" مهاجمه اسماعيلا سار من المشاركة في كأس الامم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي "عن ادانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل مسؤولي واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن الوان منتخب بلاده".

ورد واتفورد ببيان نفى فيه "منع" سار من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده، وقال "في أوائل كانون الأول/ديسمبر، كتب النادي إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم لإبلاغه بتشخيص إصابة إسماعيلا وزوده على الفور بنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي التي توضح مدى الإصابة. وبعد التشاور مع الخبراء الطبيين، أبلغنا الاتحاد بعملية تعافي إسماعيلا والمدة المحتملة لشفائه".

وأضاف "خلال الأيام العشرة الماضية، جدد النادي للاتحاد السنغالي لكرة القدم الوضع الطبي الحالي للاعب والجدول الزمني لشفائه".

وكان سار تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 اهداف في 12 مباراة في الدوري الانكليزي قبل ان يصاب في ركبته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أدى الى غيابه عن المباريات الاخيرة لفريقه.

ويعتبر المنتخب السنغالي من ابرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب، علما بانه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الاخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.

وكان واتفورد عرضة للانتقادات ايضا من قبل الاتحاد النيجيري في الايام الماضية لرفضه تحرير مهاجمه ايمانويل دينيس.

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